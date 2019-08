Verfolger auf Distanz gehalten

Bensheim.Die Herren 70 des TC Blauweiß Bensheim behaupten auch in ihrem jüngsten Heimspiel den zweiten Tabellenplatz in der Tennis-Verbandsliga. Gegen den Verfolger SG Herborn/Schönbach gab es ein 3:3, womit die Bensheimer in dieser Saison weiterhin ungeschlagen sind.

Während Hans Blechner und Bernhard Scharf an Position eins und zwei ihre Einzel deutlich verloren (1:6, 2:6 bzw. 1:6, 2:6), sorgten Hubert Aker und Franz Turber durch ihre Siege (2:6, 7:6, Aufgabe des Gegners bzw. 6:2, 7:5) für das 2:2 nach den Einzeln.

Doppel verpasst Siegpunkt

Da das zweite Doppel kampflos für den TC Bensheim entschieden wurde, hatten Blechner/Scharf im ersten Doppel die Chance, den Sieg noch perfekt zu machen. Im entscheidenden dritten Satz mussten sie sich nach 2:6 und 6:4 aber knapp mit 8:10 geschlagen geben.

Das letzte Saisonspiel bestreiten die TCB-Senioren am Montag (2.) um 10 Uhr beim ungeschlagenen und als Meister bereits feststehenden TC Beselich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.08.2019