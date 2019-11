Verfolgerduell in Zwingenberg auf Augenhöhe

Zwingenberg.Von einem „50:50-Spiel“ spricht Michael Dobrat, Sportlicher Leiter der Frauenhandball-Landesligisten TuS Zwingenberg, vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den TV Kirchzell. Beide Teams liegen mit 8:4 Punkten Seite an Seite auf den Plätzen drei und vier und kennen sich bestens. „Wir sind sicherlich auf Augenhöhe, haben zudem aus der Niederlage gegen Kirchzell in der vergangenen Runde

...