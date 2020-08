Vergoldete Topleistung

Hessenmeister Clemens Knatz (links) mit Trainer Markus Hascher. © Knatz

Lorsch.Die hessischen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U 18 und U 20 in Gelnhausen waren für Clemens Knatz (U 20) vom LC Olympia Lorsch erst der dritte Wettkampf während der stark gekürzten (Corona-)Saison in seiner Spezialdisziplin, dem Hochsprung. Dabei deutete er eine vielversprechende Form an und sicherte sich mit Bestmarke den Titelgewinn.

Er stieg spät in den Wettkampf bei 1,78 Metern ein, überwand die Höhe im ersten Versuch und setzte sich gleich an die Spitze des Feldes: Seine Konkurrenten kämpften mit technischen Schwierigkeiten aufgrund des aufkommenden Windes. So stand der Lorscher bereits vor seinem letzten Sprung als Sieger fest. Ohne Erfolgsdruck ließ er mit 1,91 Meter seine Wunschhöhe auflegen und meisterte diese mit einem fast perfekten Sprung im zweiten Versuch. Damit konnte er sich nicht über die Goldmedaille, sondern auch über eine persönliche Bestleistung freuen.

Lena Sonnabend (U 18) vom LCO sprintete über 100 und 200 Meter. Mit einem sehr guten Start verbesserte sie ihre Bestzeit über 100 Meter auf 12,87 Sekunden und verpasste das A-Finale als Neunte nur knapp. Im B-Finale steigerte sie sich nochmals auf 12,74 und wurde bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen „nur“ Dritte.

Auch auf der 200-Meter-Strecke war die Lorscherin schnell unterwegs. Mit 27,35 verbesserte sie ihre Bestzeit um mehr als eine Sekunde und erreichte insgesamt einen guten achten Platz. red

