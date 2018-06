Anzeige

Einhausen.Die Hängepartie für die SG Einhausen in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Gruppenliga geht weiter. Und seit Dienstagabend ist die Posse um den fehlenden Teilnehmer aus der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau um ein Kapitel reicher.

Alles dreht sich um die Wertung der Partie vom 11. März, in der Dersim Rüsselsheim beim 2:1-Sieg gegen den SV Traisa einen nicht berechtigten Spieler eingesetzt haben soll. Eigentlich hätte sich der VfB Ginsheim II als Tabellenzweiter für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde qualifiziert – bekommt aber Traisa die Punkte am grünen Tisch, springt der SV auf Platz zwei und in die Relegation.

Die Rüsselsheimer hatten gegen eine bereits erfolgte negative Spielwertung durch den Klassenleiter Protest eingelegt, der wiederum vom Kreissportgericht wegen formeller Fehler abgelehnt wurde. Der Verband hat die Prüfung des Urteils an den Kreis zurückgegeben, unter anderem weil Dersim vor der Ablehnung des Protests keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme hatte.