Verkürzte Tischtennis-Saison

Frankfurt/Bergstraße.Nun ist es amtlich für alle Tischtennis-Sportler im hessischen Verband: Corona-bedingt wird die Saison ’20/21 in den Klassen auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene erwartungsgemäß auf eine „einfache Runde“ ohne Rückspiele verkürzt. Die bislang ausgefallenen Begegnungen sollen zunächst im neuen Jahr nachgeholt werden, in dem dann auch in den restlichen Spielen die Mannschaften nur einmal in der laufenden Spielzeit aufeinandertreffen. Auf Verbandsseite ist man sich bewusst, „dass diese Vorgehensweise gegebenenfalls ein Ungleichgewicht zwischen Heim- und Auswärtsspielen erzeugt, welches über das normal unvermeidbare Maß hinausgeht. Dafür behalten die Vereine eine hohe Planungssicherheit, denn die auszutragenden Mannschaftskämpfe und deren Termine sind ja längst bekannt“, so in der HTTV-Mitteilung. hs/red/Archivbild: Nix

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020