Verletzung von Tina Wolf wiegt schwer

Anzeige

Zwingenberg.Das war ein Tag zum Vergessen für die Handballerinnen der Tvgg Lorsch. Während der TuS Zwingenberg II durch den 33:28 (17:12)-Derbysieg sich weiter von den Abstiegsrängen der Bezirksliga A entfernte, war es für die Klosterstädterinnen ein herber Rückschlag im Meisterschaftskampf. Nach Minuspunkten ist Lorsch nur noch Tabellenzweiter, hat die Spitzenpositionen lediglich aufgrund von vier mehr absolvierten Spielen gegenüber Arheilgen inne. Schlimmer noch als die Niederlage: In der zweiten Hälfte schied Leistungsträgerin Tina Wolf mit einem gebrochenen Finger aus und wird vorerst fehlen.

Während Zwingenberg einige Spielerinnen aus dem Landesliga-Kader aufbot, hatten die Gäste von Trainer Frank Rupp mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Als Sabrina Kutschke bereits in der ersten Hälfte die Rote Karte sah und dann später auch noch Tina Wolf ausfiel, fehlten die nötigen Alternativen, was sich in der Schlussphase bemerkbar machte, als der TuS von 25:23 auf 27:23 und weiter auf 30:24 davonzog.

Sehr zufrieden war im Anschluss natürlich Zwingenbergs Trainer Giuseppe D´Amico: „Wir haben heute mit einer guten Abwehrleistung den Grundstein zum Sieg gelegt. Lorsch war ein schwerer Gegner, aber wir hatten einen guten Start und haben mit viel Kampfgeist uns diesen Sieg verdient.“ – TuS-Tore: Mirela Kaczynska (8), Vanessa Fath (8/4), Martina Reinhardt (5), Lisa Marschall, Franziska Ponzi (je 3), Anja Manfrei, Lisa Ensinger, Daniela Kaufmann (je 2). – Tvgg-Tore: Nadine Remeza (8/4), Franziska Höly (5), Carolin Fassoth, Anke Rettig (je 3), Laura Sax, Tina Wolf, Sabrina Kutschke, Kim Hartwig (je 2), Angela Kärchner (1).