Verständnis für die Eintracht-Fans

Frankfurt.Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann würde ein Fernbleiben der Fan- und Ultra-Szene bei Teilzulassungen nicht als Boykott werten. „Klar, Kompromisslösungen haben nichts mit dem Fußballerlebnis zu tun, das den besonderen Charakter unserer Heimspiele ausmacht. Deswegen darf man eine kritische Haltung der Fans auch nicht als Boykott oder harte Linie sehen“, sagte Hellmann laut „Bild-Zeitung“.

In der derzeitigen Corona-Krise sind Zuschauer seit Mitte März nicht mehr zugelassen. Zur neuen Saison könnten möglicherweise zumindest Teile der Stadien gefüllt werden. „Bevor wir mit einem Konzept in die neue Saison gehen, wird es eine interne Abstimmung mit den organisierten Fan-Gruppen bei uns geben. Zurzeit gibt es aber noch keine verfestigte Position“, sagte Hellmann.

Die Frankfurter Eintracht tritt im August zum Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale beim FC Basel an. Im September soll die neue Spielzeit im DFB-Pokal und in der Bundesliga beginnen. Ob dann überhaupt Fans, womöglich in begrenzter Zahl, in den Stadien zugelassen werden, ist noch unklar. lhe

