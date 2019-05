Verstärkung für TC Heppenheim

Heppenheim.Der Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim geht mit 27 Mannschaften in die am Wochenende beginnenden Runde. Zwölf Teams davon stellt die Jugend.

Erste Herren, Bezirksoberliga: In der vergangenen Saison belegten die Heppenheimer in der stark besetzten Bezirksoberliga den dritten Platz. Auch in dieser Runde wird Nachwuchsspieler Armin Cehic aus dem Team des Hüttenfelder Profitrainers Helmut Lüthy den TC BW an einer vorderen Position verstärken. Außerdem spielen Armin Cehic, Jannis Wollenburg, Benny Schalthöfer, Raphael Bauder, Nicholas Günther, Tobi Wimmer.

Erste Damen, Bezirksoberliga: Der Aufsteiger hat 2018 die Klasse gehalten. Eine starke Vorbereitung im Winter macht Evelyn Bauder, Patrizia Jabi, Lara Benthin, Pia-Sophia Eppelmann, Ann-Kathrin Weimar, Lara Lesch und Bettina Schalthöfer viel Hoffnung auf eine gute Saison.

Damen 30, Gruppenliga: Suzanne Dederichs-Wollenburg, Silke Oster, Susanne van der Beck, Stephanie Hill, Andrea Engel, Anke Frey, Annette Bauer-Lesch, Andrea Baumbusch, Karin Holzer, Ruth Sauer, Iris Berger, Sabrina Köhler, Stephanie Loges.

Herren 40, Gruppenliga: Joca Djordjevic, Karsten Formatschek, Axel Schütz, Gerolf Weimar, Sascha Schwarz, Ken Schmitt, Alex Crea, Axel Kuhn, Daniel Ding.

Damen 50, Verbandsliga: Erika Walthes-Friton, Karin Böhm, Katja Windecker, Anita Vock, Claudia Simon, Suzanne Dederichs-Wollenburg.

Damen 60, Verbandsliga: Bärbel Allendorf, Erika Walthes-Friton, Anita Vock, Claudia Simon, Anneliese Fehr, Babs Hopp, Marie-Claude Flach, Almut Böttcher, Gusti Weiss, Erika Wellershoff, Doris Keller, Renate Wilke. cs/ü

