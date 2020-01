VfB kündigt Rückzug an

Lampertheim.Paukenschlag in der Fußball-Kreisliga A. Der Tabellenletzte VfB Lampertheim will sich aus der aufenden Runde zurückziehen und nur noch mit seiner zweiten Mannschaft in der D-Liga spielen. Dies teilte Sascha Betz, der Schriftführer des Vereins, auf Anfrage mit.

„Noch haben wir den formellen Antrag nicht gestellt, aber in den nächsten Tagen werden wir ... die Unterlagen bei Klassenleiter Martin Wecht einreichen“, kündigt Betz an. Mit diesem Antrag bleibt dem Verein der Schritt erspart, den sportlichen Rückzug durch dreimaliges Nichtantreten zu erwirken. War die Mannschaft in der Hinrunde ohnehin schwach besetzt, so verschlimmerte sich die personelle Situation in der Winterpause. Elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verließen den Verein oder kündigten an, kürzertreten zu wollen. hias/sm

