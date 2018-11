VfL Bensheim bleibt in eigener Halle eine Macht

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim entschieden auch ihr viertes Saison-Heimspiel deutlich für sich – diesmal mit 88:79 (41:40) gegen TuS Makkabi Frankfurt. Vor nahezu voll besetzten Rängen in der AKG-Halle gingen die Bensheimer von Beginn an konzentriert zu Werke, wobei allerdings die Mainstädter zunächst der erwartet unbequeme Gegner waren.

Insbesondere durch ihre sicheren Distanzschützen konnten die Gäste immer wieder punkten und lagen nach zehn Minuten mit 19:17 in Führung. Auch das zweite Viertel gestaltete sich ausgeglichen, wobei das Bemühen der Hausherren deutlich wurde, mit taktischen Mitteln den Angriffen der Frankfurter entgegenzutreten. VfL-Coach Manuel Lohnes ließ verschiedene Verteidigungsvarianten durchspielen. Auch wenn das disziplinierte Verhalten seines Teams bis zur Halbzeit noch keine sichtbaren Früchte aufgrund des knappen Ergebnisses trug.

Furioser Start ins dritte Viertel

Doch mit einer furiosen Verteidigungsleistung zu Beginn des dritten Abschnittes legten die Bensheimer einen vorentscheidenden 20:2–Lauf hin. Nahezu jeder Angriff der Gäste wurde noch vor einem Abschluss gestört. Gleichzeitig verbuchten Wagner, Maurer und Lee im Angriff sichere Korbpunkte für den VfL.

Die Gäste konnten zwar danach durch eine starke Dreier-Quote den Abstand wieder etwas verringern, aber Bensheim hielt durch einen erneut sehr wurfsicheren Tim Partridge die Gegner auf Distanz. Der letztlich ungefährdete Sieg ging daher völlig in Ordnung.

Am kommenden Sonntag (18 Uhr) steht für den VfL Bensheim das schwere Auswärtsspiel gegen den TV Langen an, zu dem zahlreiche Fans bereits eine Mitreise geplant haben. Beim ehemaligen Verein des Bensheimer Trainers wäre es an der Zeit, auch einmal auswärts das Selbstvertrauen und die körperliche Präsenz unter Beweis zu stellen, die das Team bislang zu Hause so auszeichnet.

VfL Bensheim: Becker (3/1 Dreier), Behler (7), Felgenhauer (2), Isensee (11), Kraus (1), Lee (20/1), Maurer (18/1), Nap, Partridge (13/3) und Wagner (13/3). red

