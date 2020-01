VfL Bensheim hofft auf die Revanche

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim bestreiten ihr zweites Heimspiel binnen einer Woche: Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die SG Lützel Post Koblenz in der AKG-Sporthalle am Weiherhausstadion.

Mit den Koblenzern haben die Bensheimer noch eine Rechnung offen. Die unerwartete und unnötige 68:74-Hinspielniederlage gilt es wettzumachen. Der VfL darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, will er das Rennen um die Meisterschaft weiter offen gestalten.

Colton Lewis, der Amerikaner in den Reihen der Gäste, ist im Schnitt pro Spiel für fast 19 Punkte gut, mit Danny Hochhalter, der in Koblenz 25 Punkte zum Sieg besteuerte, und Philipp Stöhr verfügen die Rheinländer über weitere Schützen, die regelmäßig zweistellig punkten. Dass für das Team vom Deutschen Eck bisher nur der achte Tabellenplatz zu Buche steht, hat die Mannschaft erheblichen Formschwankungen zu verdanken. Während man am letzten Wochenende die hoch eingeschätzte TuS Makkabi Frankfurt mit 65:60 besiegte, leistete man sich gegen von der Papierform schwächer eingeschätzte Teams Niederlagen.

Wenn sich der VfL auf seine eigenen Stärken besinnt, müsste der elfte Sieg im 13. Saisonspiel drin sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020