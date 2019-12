VfL Bensheim ist auf Sieg eingestellt

Bensheim.Zum Abschluss der Vorrunde müssen die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim am morgigen Sonntag (18 Uhr) beim pfälzischen Aufsteiger SG Bad Dürkheim in Speyer antreten, der als Tabellenzehnter noch nicht so richtig in der neuen Klasse angekommen ist. Gleichwohl ist das Team nicht zu unterschätzen, hat es doch mit Cedric Kral (21) einen talentierten, 2.03 Meter großen Ex-Juniorenbundesliga-Spieler in seinen Reihen. Er erzielt als bester Dreierschütze seiner Mannschaft im Schnitt 19,2 Punkte.

Trotz Personalsorgen will der VfL versuchen, mit einem Sieg an der Tabellenspitze mit Limburg Schritt halten. Trainer Manuel Lohnes bangt auch in dieser Woche um die Einsatzfähigkeit einiger Spieler, wobei der verletzte Richi Maurer woll noch zwei bis drei Wochen ausfallen wird.

Thomas Wagner muss wegen des Platzverweises mit einer Sperre rechnen, und ob Moritz Benzing sowie Jeroen Haaf fit werden, ist fraglich. Es steht also zu befürchten, dass die so gepriesene „lange Bank“ der Bensheimer am Sonntag abermals etwas kürzer ausfallen wird. red

