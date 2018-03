Anzeige

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim stehen vor einem wichtigen Doppelspieltag. Zunächst stellt sich Eintracht Frankfurt am Samstag um 16 Uhr in der AKG-Halle am Weiherhaus vor. Im Hinspiel hat der VfL mit 80:88 seine höchste Niederlage bezogen, wobei man die gesamte Spielzeit über auf Augenhöhe mithalten konnte – es war aber wie bei zahlreichen anderen Begegnungen in dieser Saison, der VfL konnte in den Schlussminuten nicht überzeugen.

Am Sonntag wird das zweimal verschobene Spiel gegen den Tabellenersten SG Lützel Post Koblenz II um 19.30 Uhr (ebenfalls AKG-Halle) angepfiffen. Das Hinspiel hatte der VfL in buchstäblich letzter Sekunde 98:100 verloren. Wie die bisherige Runde gezeigt hat, können die Bensheimer in der Regionalliga jeden Gegner schlagen, es fehlte jedoch bislang oft das letzte Fünkchen Glück. Sollte nicht mindestens eine Begegnungen am Wochenende gewonnen werden, befände sich das Team von Trainer Chris Roth im Abstiegskampf. Zur Stimmung in der Halle wollen erstmals die Cheerleader der TSV Auerbach beitragen. red