VfL Bensheim lässt zu viele Punkte liegen

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim haben am Samstagabend eine Niederlage gegen Lich Basketball kassiert. Das Team von Trainer Manuel Lohnes unterlag dem Tabellenzweiten in der stimmungsvollen AKG-Halle mit 90:98 (43:49). Durch die zweite Heimpleite in dieser Saison hat sich der Abstand für den VfL auf das punktgleiche Führungsquartett auf vier Zähler vergrößert.

Die beiden

...