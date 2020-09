VfL Bensheim strebt erneut den Aufstieg an

Bensheim.Für die erste Herren-Mannschaft des VfL Bensheim beginnt die Saison 2020/21 in der 2. Basketball-Regionalliga mit einem Heimspiel. Am heutigen Samstag empfangen die VfL-Cracks die Vertretung von Eintracht Frankfurt in der AKG-Halle am Weiherhausstadion. Zuschauer sind bei der Partie nicht erlaubt. „Wir wissen nicht genau, was uns erwartet“, sagt der neue VfL-Coach Moritz Benzing mit Blick auf

...