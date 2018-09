VfL Bensheim will Glück und Revanche

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer vom VfL Bensheim haben am Samstag um 18 Uhr den Meisterschaftsanwärter VfB Pointers Gießen in der Weiherhaushalle zu Gast. Das Team von Chris Roth hat das Hinspiel nur knapp in der letzten Minute mit 72:76 verloren, nachdem man zuvor über die gesamte Spielzeit eine Leistung auf Augenhöhe gezeigt hatte.

Gegen Gießen gibt es ein Wiedersehen mit Chris Miller,

