VfL Bensheim will ins Finale

Bensheim.Am morgigen Sonntag spielt die zweite Basketball-Herrenmannschaft des VfL Bensheim um 19.30 Uhr in der AKG-Halle am Weiherhaus um den Einzug in das Bezirkspokalfinale. Gegner im Halbfinale ist der BC Wiesbaden, die mit nur zwei Niederlagen die Meisterschaft in der Landesliga Süd gewonnen hat und in die Oberliga aufsteigen.

Die Bensheimer Jungs um Coach Harald Wilde treffen mit dem Hauptstadt-Club auf den bisher stärksten Gegner im Pokal. „Wir müssen 130 Prozent geben und stark als Team auftreten, sonst haben wir keine Chance“, so der Trainer. Auch wenn der VfL zwei Ligen niedriger spielt, rechnet sich die VfL-Zweite durch den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans eine Chance aus. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019