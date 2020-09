VfL erwartet ein Top-Team

Bensheim.Der VfL Bensheim empfängt am Samstag (18 Uhr) in der 2. Basketball-Regionalliga in der Weiherhaushalle den TV Bad Bergzabern. „BEZA“ steht momentan auf Platz drei in der Tabelle und somit eine Position hinter dem Team von VfL-Coach Moritz Benzing.

Das Team aus der Pfalz hatte bisher nur ein Spiel gegen Trier, das der TV am so genannten „grünen Tisch“ mit 20:0 gewonnen hat. Das Ursprungs-Ergebnis war ein Sieg von Trier, der im Nachhinein aberkannt wurde. „Bad Bergzabern“ war die letzten Jahre immer ein starker Gegner“, so Benzing. „Ein Team, das die letzten beiden Jahre immer im oberen Drittel abgeschnitten hat, darf nie unterschätzt werden“, so der Head Coach des VfL.

Bereit für Platz eins

„Auch BEZA hat mit Jeremy Black einen starken US-Amerikaner, der immer für 20, 30 Punkte gut ist“, berichtet Alex Gebhardt, der VfL-Teammanager. Dennoch sehen sich die Bensheimer gut gerüstet, um nach dem Spieltag auf Tabellenplatz eins zu stehen, da Ligakonkurrent Lich spielfrei hat. red

