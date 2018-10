VfL-Frauen machen dicht

Bensheim.Die Basketball-Damenmannschaft des VfL Bensheim kam in ihrem ersten Heimspiel zu einem 57:29-Sieg gegen den SV Darmstadt 98. Die Gastgeberinnen gewannen zwar den Sprungball zum Start der Partie, sie konnten aber zunächst keinen Druck aufbauen, was Darmstadt zu einem Neun-Punkte-Lauf nutzte.

Die VfL-Taktik wurde umgestellt, womit die Damen den verpatzten Start bis zur Viertelpause wieder gutmachen konnten (17:11). Im zweiten und dritten Viertel bauten die Bensheimerinnen ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Die Verteidigung stand gut, so dass in den beiden Vierteln jeweils nur vier Punkte an die Gegnerinnen gingen (29:15, 47:19).

Im letzten Viertel verließen sowohl die Bensheimerinnen als auch die Darmstädterinnen die Kräfte. Der VfL konnte seinen 28-Punkte-Vorsprung halten und beendete das letzte Viertel mit einem Unentschieden. So ging die Partie mit einem 57:29 verdient an den VfL. – Für den VfL spielten: E. Krieger (18 Punkte), C. Fend (12), S. Schäfer (9), I. Lemke, J. Sonntag, M. Weinberger, (je 4), H. Graf, T. Kallies, B. Tölke (je 2), Ch. Haynes.

Erfolg für die neue Dritte

Die dritte VfL-Herrenmannschaft, die aus dem seitherigen Flüchtlingsteam und der alten Dritten zusammengestellt wurde, gewann ihr erstes Heimspiel (75:66 (55:54) gegen den BC Wiesbaden IV. Mit zwölf Mann am Start hatten die Bensheimer von Beginn an einen Vorteil gegen die Gäste, die mit fünf Mann ohne Auswechselspieler antraten, das erste Viertel aber noch für sich entschieden.

Das Team von VfL-Coach Alexander Gebhardt hatte Probleme mit der Defensive und der eigenen Nervosität. Nach einer Umstellung in der Abwehr bekam man Wiesbaden besser in den Griff. – VfL-Punkte: Nafea Tamer 19, Sebastian Küster 11, Markus Van den Boom 11, Jend Kunz 9, Hendrik Tiede 9, Layth Alomari 5, Stefan Röhrig 6, Kai Kühne 2, Mattie Schierholz 2, Falk Langemeier 1. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018