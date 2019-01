VfL-Frauen siegen mit Rumpfkader

Bensheim.Die Basketballfrauen des VfL Bensheim hatten vor dem ersten Bezirksliga-Spiel im neuen Jahr mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Kurzfristig bekam die ehemalige Gernsheimer Spielerin Radovanovic einen VfL-Pass und zu siebt reichte es zu einem sicheren 57:41 (26:23)-Sieg beim SV Darmstadt 98 durch. Nur das zweite Viertel ging mit 10:13 an den Gegner.

Am Samstag treffen die VfL-Damen um 15.30 Uhr in der AKG-Halle (Weiherhaus) auf die TG Rüsselsheim; den einzigen Gegner, der in der Hinrunde nicht besiegt werden konnte. – VfL: Haynes (2), Kallies (4), Krieger (23), Lemke (9), Meixner, Radovanovic (4), Sonntag (15). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019