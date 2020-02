VfL gleich zweimal gegen Langen

Bensheim.Am Fastnachtssonntag bestreiten die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim um 18 Uhr in das Nachholspiel beim TV Langen (Georg-Sering-Halle), weniger als eine Woche später findet am Samstag (29.) um 18 Uhr in der AKG-Halle am Weiherhausstadion bereits das reguläre Rückspiel statt.

Der Tabellensechste aus Langen ist nicht zu unterschätzen, hat man doch erst am letzten Spieltag den TV Bad Bergzabern mit 92:73 niedergekämpft. Das ehemalige Team von VfL-Trainer Manuel Lohnes ist immer wieder für eine Überraschung gut, wenn auch über die Saison die Leistungen oft schwanken. Mit Niklas Butz verfügen die Langener über einen brandgefährlichen Spieler, der bislang sowohl unter dem Korb als auch als Distanzschütze auffiel.

Tabellenführer Bensheim wird sich auf seine Qualitäten – das schnelle Spiel und sichere Verteidigung – besinnen müssen, um nach dem unnötig knappen Auswärtssieg in Frankfurt vor allem die eigenen Nerven und auch die der Fans wieder zu beruhigen. Für den VfL geht es ab jetzt in jeder Partie um den aus eigener Kraft erreichbaren Aufstieg. Die Unterstützung der sicherlich wieder vielen Fans vor Ort ist dem Team sicher. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020