VfL hat beim 89:54 Zeit für Experimente

Bensheim.Eine starke, ausgeglichene Teamleistung hat dem VfL Bensheim den vierten Sieg in Folge in der 2. Basketball-Regionalliga beschert. Beim TV Langen II traf die Truppe von Neu-Trainer Moritz Benzing auf ein Nachwuchsteam, bei dem die meisten Stammspieler nicht eingesetzt wurden, und feierte einen nie gefährdeten 89:54 (53:18)-Erfolg.

„Nach dem ersten Viertel war das Spiel schon entschieden“, so die beiden Pointguards Yann Gröhlich und Tyrone McLaughlin unisono. Nur vier Körbe ließen die Bensheimer zu, es stand in der ersten Pause 33:8. „Solche vermeintlich leichten Spiele, müssen auch erst mal gewonnen werden“, unterstrich Benzing: „Ziel war es, weiter motiviert und fokussiert zu bleiben. Und das ist uns auch gut gelungen.“

Langen hatte nie eine wirkliche Chance und die Bensheimer konnten in der zweiten Halbzeit ein paar taktische Dinge ausprobieren und das Tempo etwas herausnehmen. „Wir konnten mit allen Spielern anreisen“, so Teammanager Alex Gebhardt. Kevin Salifu feierte sein Comeback mit zehn starken Punkten. Gerhard Hock bekam verletzungsbedingt noch nicht so viel Spielzeit.

Ansonsten waren die beiden „Großen“ Julian Lexa und Tilman Isensee mehr als dominant unter dem Korb. Richard Maurer stach erneut durch sein Kämpferherz hervor, was „Richi“ mit ein paar spektakulären Körben unterstrich. Top-Scorer war erneut der US-Amerikaner Philip „PJ“ Jenkins.

Jetzt freut sich nicht nur das Bensheimer Eigengewächs Bensheimer Felix Becker auf das nächste Heimspiel: „Am 10. Oktober sind zum ersten Mal wieder Zuschauer erlaubt, so dass sich sogar der Hessische Rundfunk angekündigt hat.“ – VfL in Langen: Becker (10 Punkte/1 Dreier), Gröhlich (7/2), Hock, Isensee (5), Jenkins (20/4), Küpeli (3/1), Lexa (9, Maurer (13), McLaughlin (9/1), Salifu (10/1), Tschakaloff (3/1). red

