VfL ist bereit für nächsten Schlager

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim erledigen ihre Pflichtaufgabe beim Tabellensechsten Eintracht Frankfurt souverän und feierten mit dem nie gefährdeten 85:66 (59:39) den vierten Sieg in Folge. Der VfL hält damit Anschluss zur Tabellenspitze, liegt zwei Zähler hinter dem punktgleichen Führungs-Quartett.

Das erste Viertel stand ganz im Zeichen einer hochkonzentriert zu Werke gehenden Gästemannschaft, die von Beginn an mit guter Trefferquote, aber insbesondere mit einer starken Verteidigungsleistung den Frankfurtern die Grenzen aufzeigte. Die Skyliners-Reserve lag schnell mit zurück Punkten zurück, wobei sich Chris Lee mit sicheren Halbdistanzwürfen auszeichnen konnte. „Richi“ Maurer ließ die Defense der Mainstädter ein ums andere Mal mit seiner schnellen und oft unkonventionellen Spielweise schlecht aussehen. Mit einem Dreier von Jeroen Haaf mit der Sirene zum 30:21 ging es in die Viertelpause.

Der zweite Abschnitt war eine Fortsetzung der ersten zehn Minuten. Der VfL punktete sicher und ließ die Gastgeber unter den Körben mit einer hohen Reboundquote von Isensee und Haaf kaum eine zweite Chance. Beim Stand von 59:39 wurden die Seiten gewechselt.

Zweite Halbzeit im Schongang

Die Bensheimer schraubten nun einen Gang zurück, im sicheren Gefühl, dieses Spiel ohne Schwierigkeiten über die Zeit zu bringen. Man hatte allerdings auch den Eindruck, als habe die Eintracht früh resigniert, ein wirkliches Aufbäumen gegen eine drohende Niederlage sieht anders aus. Die Lohnes-Truppe spielte die Uhr ohne Hektik herunter, mit 75:56 ging es ins letzte Viertel.

Der VfL sparte nunmehr Kräfte und wechselte munter durch, ohne dass die Gastgeber auch nur kurzfristig davon hätten profitieren können. Die über 50 mitgereisten Fans von der Bergstraße unterstützten ihre Mannschaft mit den mitgebrachten Trommeln lautstark, zumal es auf Seiten der Hausherren schon früh ruhig geworden war, zu eindeutig war die Bensheimer Überlegenheit an diesem Tag.

Der VfL steht vor einer trainingsintensiven Woche, steht doch am Samstag das Spitzenspiel bei den Basketbären in Lich an. Mit einem weiteren Sieg könnte sich der VfL in eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft bringen, wobei Lich natürlich keine „Laufkundschaft“ ist und sicher alles daran setzen wird, die Punkte daheim zu behalten. – Für den VfL spielten gegen Frankfurt: Isensee (13), Wagner (8/1 Dreier), Maurer (16), Haaf (17/2), Lee (11), Partridge (13), Becker(5), Littig (2), Kraus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019