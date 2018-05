VfL-Jugend löst das Oberliga-Ticket

Harris Yohendran (rechts) machte den Siegpunkt für Bensheim im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Darmstadt © Strieder

Bensheim.Die U14-Basketballjugend des VfL Bensheim hat sich für den Start in der Oberliga Hessen in der kommenden Saison qualifiziert. Das Turnier in eigener Halle beendete der Nachwuchs des Regionalligisten in einem Fünferfeld auf dem zweiten Platz.

Trainer Christian Roth bewertete den Einzug seiner Truppe in die höchste Spielklasse in dieser Altersklasse als „Sensation“. Die Bensheimer waren

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.05.2018