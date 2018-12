VfL mischt oben mit

Bensheim.Doppelte Freude bei den Regionalliga-Basketballern des VfL Bensheim. Sie landeten mit dem 101:75 (50:31) gegen den überforderten Tabellenletzten BBC Montabaur nicht nur bereits den vierten „Hunderter“ in dieser Saison, sondern durch die Ausrutscher der Konkurrenz rückten sie bis auf zwei Punkte an die Spitze heran - die obere Tabbellenhälfte ist ganz eng zusammengerückt. Und am kommenden

