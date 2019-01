VfL-Talent in der Hessenauswahl

Bensheim.Basketballtalent Johann Roth (Bild) vom VfL Bensheim hat nun einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. In den Trainingseinheiten des Landeskaders des Jahrgangs 2005, zu denen er eingeladen wurde, obwohl er ein Jahr jünger ist, überzeugte der Spieler der letztjährigen Bensheimer U 12-Hessenmeistermannschaft und jetziger U 14-Oberliga-Spieler des VfL den Landestrainer, so dass er vom Hessischen Basketballverband eine Einladung zu einem internationalen Turnier in Belgien erhielt. Dort verpasste die hessische Auswahl mit Johan Roth den Turniersieg mit vier Erfolgen und einer Niederlage nur knapp.

Nun wird der Kader auf 25 Spieler erweitert und ab März werden dann wieder schrittweise zwölf Spieler selektiert, die Hessen im Oktober beim Bundesjugendlager in Heidelberg vertreten werden. Dort sichten die Bundestrainer dann die C-Kader-Athleten und nominieren die Nationalspieler des Jahrgangs 2005.

Einige Kader-Nominierungen

Leo Gebauer und Emil Kropp, ebenfalls von der U 14 des VfL, haben es derweil in die D-Kader-Vorauswahl geschafft. Leo ist dort eine Runde weiter und hat gute Chancen, zusammen mit Johann Roth beim 2006er-Turnier „Talente mit Perspektive“ im Februar in Quakenbrück für Hessen anzutreten. Emil Kropp, Mika Engelmann, Justus Arndt und Michel Goeken (ebenfalls VfL Bensheim) bleiben im E-Kader des Bezirks Darmstadt und können sich im Sommer ebenfalls für höhere Aufgaben empfehlen.

Die meisten Talente der jungen VfL-U 14-Truppe gehören der Sportklasse des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums an und erhalten so in der Terminfülle entsprechende Unterstützung in der Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben. red/Bild: VfL

