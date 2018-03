Anzeige

Bensheim.Während das Regionalligateam am heutigen Samstagabend beim Tabellennachbarn TuS Makkabi Frankfurt um wichtige Punkte für den Klassenverbleib kämpft, kann die Basketballabteilung des VfL Bensheim stolz auf seine U 12-Talente sein, die mit dem 81:57 gegen BC Wiesbaden und damit dem 17. Sieg im 17. Spiel die Oberliga-Runde als souveräner Tabellenerster abschlossen.

Dennoch darf sich das VfL-Nachwuchsteam noch nicht Hessenmeister nennen, denn dieser Titel wird erst am 17. März bei einem Endturnier ermittelt. Zu diesem treten die vier bestplatzierten Mannschaften an. Die Bensheimer, die in der AKG-Halle am Weiherhausstadion den Heimvorteil genießen, hoffen, dass dann womöglich in einem einzigen Spiel nicht alles schief läuft und die aufgrund der Saisonleistungen verdiente Meisterschaft flöten geht. – Für das VfL-Erfolgsteam spielen Lauritz Kastner, Justus Arndt, Benjamin Ernst, Mika Engelmann, Dejan Kassem, Michel Goeken, Max Vetter, Leo Gebauer und Johann Roth. red