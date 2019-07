VfL-Training mit Profi Robin Benzing

Bensheim.Eine besondere Trainingseinheit gab es für Basketballer aus verschiedenen Teams des VfL Bensheim mit dem Kapitän der Nationalmannschaft, Robin Benzing (Bildmitte, zusammen mit den VfL-Talenten Leo Gebauer und Johann Roth). Der Korbjäger-Profi hat seine Wurzeln an der Bergstraße.

Geboren wurde der 2,08 Meter große Basketballer in Seeheim-Jugenheim. Dort begann er auch seine Karriere und hat dementsprechend noch sehr viele Kontakte zu seiner Heimat. Von seinem Stammverein SC Bergstraße wechselten vor zwei Jahren mehrere Regionalliga-Spieler zum VfL Bensheim, so dass nun ein direkter Draht hergestellt wurde.

Das „Open Gym“ in Bensheim wurde als kleine Trainingseinheit genutzt. Fast 30 Spieler aus allen Bereichen des VfL machten begeistert mit. Und so konnte der momentan bei Besiktas Istanbul spielende Benzing ein paar Würfe nehmen. Natürlich stand er auch für Fotos und Fragen bereit, was vor allem für die Jugendspieler des VfL eine klasse Aktion war. red/Bild: Gebhardt

