Bensheim.Zwei Basketball-Ereignisse stehen am Pfingstwochenende beim VfL Bensheim ins Haus: Am Sonntag trägt die zweite Herrenmannschaft um 18.30 Uhr das Halbfinale im Bezirkspokal gegen den BC Darmstadt aus. Am Sonntag und Montag findet ebenfalls in der AKG-Schulsporthalle ein Qualifikationsturnier zur Oberliga der U14-Jugend statt.

Die Basketball-Jugend trifft an den beiden Tagen auf die Gäste von BBLZ Gießen Pointers, BC Darmstadt, TV Hofheim und MTV Kronberg. Nur zwei dieser fünf Vereine qualifizieren sich für die Oberliga Hessen. Dabei gehören die Gastgeber nicht zu den Favoriten, obwohl der VfL mit dem Team antritt, das vor Ostern als beste U12-Mannschaft in Hessen gekürt wurde. In der U14 steht man nun als jüngerer Jahrgang vor größeren körperlichen Hindernissen. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr mit dem Spiel des VfL Bensheim gegen den BC Darmstadt. Anschließend geht es weiter im Modus Jeder gegen Jeden. Auf am Montag bestreiten die Bensheimer um 10 Uhr das Auftaktspiel, diesmal gegen den TV Hofheim.

Der VfL Bensheim II sorgte mit überraschenden Siegen im Bezirkspokal für Furore. So gab es einen 85:52-Sieg gegen den Landesligisten aus Dreieichenhain und ein 88:76 gegen den ungeschlagenen Bezirksliga-Meister BC Wiesbaden II. Einen großen Anteil an diesem Lauf ist den drei Nachwuchsspielern des Regionalligateams zuzuschreiben. Björn Almenäs, Felix Becker und Julius Kraus konnten sich in den Pokalspielen behaupten und nehmen wichtige Führungsrollen im Spiel der Bensheimer Basketballer ein. Im zweiten Halbfinale treffen TGS Walldorf und SKG Roßdorf aufeinander, ermittelt wird, das Finale findet bereits am kommenden Sonntag (27.) statt. red