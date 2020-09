VfL zum Derby beim Aufsteiger

Bensheim.Mit einem deutlichen Sieg im Rücken fahren die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim mit Coach Moritz Bensheim selbstbewusst zur SG Weiterstadt. Am heutigen Samstag um 18 Uhr beginnt das Match gegen den Neuling in der Liga.

Die SGW stieg aus der Oberliga Hessen sehr souverän auf und verlor ihr erstes Spiel auswärts knapp in Koblenz. „Auf dem Papier sind wir der Favorit“, so Benzing. „Aber unterschätzen werden wir in dieser Saison keinen Gegner“, fügt der Coach hinzu. Da auch dieses Spiel ohne Zuschauer stattfindet, sorgt der VfL wieder für einen Livestream. „Wir werden live per Instagram von der Bank aus streamen“, so Teammanager Alex Gebhardt: „Das ist technisch sehr einfach umzusetzen und erlaubt.“ Es werde ein besonderes „Feeling“ entstehen, quasi mitten aus dem Team zu filmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020