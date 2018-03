VfR endlich zu Hause

Fehlheim.Premiere für den VfR Fehlheim. Die „Rasenspieler“ tragen an diesem Sonntag (15 Uhr) voraussichtlich ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr auf dem heimischen Rasenplatz aus. In den Vorwochen mussten sich die Gruppenliga-Kicker immer wieder Ausweichplätze für ihre Trainingseinheiten und Heimpartien suchen, nun ist der eigene Platz endlich wieder freigegeben und der VfR strebt einen Heimsieg gegen

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1918 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.03.2018