VfR Fehlheim findet spät zurück in die Erfolgsspur

Fehlheim.Der VfR Fehlheim befindet sich in der Fußball-Gruppenliga wieder in der Spur. Im Bergsträßer Derby kamen die „Rasenspieler“ zu einem 4:0-Heimerfolg über die FSG Riedrode und der Sieg des VfR geht in jeder Hinsicht in Ordnung. Spielerisch wie kämpferisch waren die Gastgeber das dominante Team und belohnten sich im zweiten Spielabschnitt mit Toren für ihre Leistung.

Schon die ersten 45

...