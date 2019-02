VfR Fehlheim gegen den Champion

Fehlheim.Die Tischtennis-Herren des VfR Fehlheim stecken mitten drin im Abstiegskampf der Regionalliga und empfangen am Samstag (18 Uhr, AKG-Schulsporthalle) mit dem TTC Champions Düsseldorf den souveränen Tabellenführer. Alles andere als eine deutliche Niederlage gegen den Serienmeister der letzten Jahre wäre eine große Überraschung, zumal die Fehlheimer nicht in Bestbesetzung antreten können.

Leistungsträger Andrej Bondarev ist am Wochenende als Trainer bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Einsatz, der indische Spitzenspieler Sourav Saha wird erst wieder in der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen. Keine guten Voraussetzungen für die „Rasenspieler“, die sich dennoch achtbar aus der Affäre ziehen und alles geben wollen. Die Zuschauer dürfen sich in den Reihen des Gegners aus Nordrhein-Westfalen voraussichtlich auf den ehemaligen Doppel-Europameister Evgueni Chtchetinine freuen. nico

