Bergstraße.So nah liegen Freud und Leid beieinander: Der als Tabellenzweiter schon feststehende VfR Fehlheim II gewann in der Fußball-Kreisliga B 3:1 beim FC Fürth II und fuhr dann nach Heppenheim, wo die VfR-Erste durch ein 1:1 bei den Sportfreunden Platz zwei in der Gruppenliga verpasste. Dadurch steigen die Sportfreunde nicht ab, wovon wiederum die VfR-Reserve profitiert: Sie muss nicht in die Relegation, sondern steigt direkt in die A-Liga auf. – Tore: 0:1 Dommeratzky (22.), 0:2 Afshar (44.), 0:3 Ipek (72.), 1:3 Fabiano (84.). red

SC Rodau – TV Lampertheim II 5:6. Rodaus Pressewart Edmund Becker sprach nach dem Schlusspfiff von einem „Torefestival“, bei dem ein Unentschieden dem Spielverlauf eher entsprochen hätte. „Lampertheim war in der Chancenverwertung effektiver, wir haben hingegen die ein oder andere Möglichkeit liegen gelassen“, so der Funktionär, der bei seiner Mannschaft Borger und Mitsch die Bestnoten ausstellte. - Tore: 0:1 Salzmann (20.), 0:2 Rodowsky (25.), 1:2 Brunken (45. +1), 1:3 Salzmann (45. + 5), 2:3 Mitsch (45. +6), 2:4 Frerking (65.), 2:5 Hofmann (70.), 2:6 Bleizifer (78.), 3:6 Calik (80.), 4:6 Jährling (85.), 5:6 Mitsch (90.). nico/p