VfR Fehlheim III hat es im Spitzenspiel überraschend leicht

Fehlheim.Einen 9:1-Auswärtserfolg feierte der VfR Fehlheim II in der Tischtennis-Bezirksoberliga im Derby beim TTC Heppenheim III. Dabei trat der Tabellenführer in personell starker Aufstellung an. Filip Stefanov, Denis Llorca und Artem Rodin ersetzten die verhinderten Adi Sangeorgean, Malte Grüner und David Rauch und waren die erhofften Leistungsträger.

Nach den Doppeln führten die

...