VfR Fehlheim kämpft um die letzte Chance

Fehlheim.Am Sonntag könnte in Fehlheim eine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei in der Fußball-Gruppenliga – hinter dem bereits feststehenden Meister SV Unter-Flockenbach – fallen. Der VfR Fehlheim (5. Platz/64 Punkte) empfängt am Sonntag (15 Uhr) den FC Alsbach (2./67) und bei zwei noch ausstehenden Spieltagen ist diese Partie für die Gastgeber ein Endspiel um die möglich

...