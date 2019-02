VfR Fehlheim kann SVU nicht knacken

Fehlheim.Der SV Unter-Flockenbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga verteidigt: Am ersten Spieltag nach der Winterpause setzte sich der Primus mit 1:0 beim Tabellenfünften VfR Fehlheim durch und versetzte dessen Ambitionen, noch oben anzugreifen, einen Dämpfer. Das Tor des Tages erzielte Marius Schmid in der 38. Minute.

SVU-Coach Mirko Schneider war zufrieden mit der Vorstellung

...