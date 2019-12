VfR Fehlheim setzt gleich ein Ausrufezeichen

Bensheim.Alle Jahre wieder ist bei den Bensheimer Fußballern am zweiten Feiertag Schluss mit der besinnlichen Weihnachtsstimmung. So erfolgte auch gestern in der Sporthalle der Geschwister-Scholl–Schule der Auftakt zu den traditionellen Hallenstadtmeisterschaften in allen Altersklassen, die – wie im Vorjahr – wieder nach Futsal-Regeln bis zum kommenden Montag (30.) ausgetragen werden. Der

...