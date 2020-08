VfR Fehlheim sieht sich gut gerüstet

Fehlheim.Zurück an die Platten: Nach dem corona-bedingten Saisonabbruch starten die Tischtennisteams des VfR Fehlheim in die neue Saison, in der allerdings nur Einzel gespielt werden. Die Doppel-Partien wurden mit Blick auf das Infektionsgeschehen gestrichen – und zwar nicht nur beim hessischen Verband, sondern nun auch in den Klassen des DTTB von Bundes- bis Oberliga.

Zum Auftakt der

...