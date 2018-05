VfR Fehlheim will sich den Kreispokal zurückholen

Kapitän Thomas Emig ist nicht ganz fit, mit einem Einsatz im Kreispokal-Finale soll ihm aber beim VfR Fehlheim ein schönes Abschiedsgeschenk bereitet werde. © Neu

Fehlheim.Für den VfR Fehlheim gibt es im Endspiel um den Fußball-Kreispokal heute (18.45 Uhr) gegen den FSV Riedrode nur ein Ziel. „Wir wollen das Ding für uns entscheiden. Ein zweiter Platz in einem Endspiel ist einfach nicht so prickelnd“, erinnert Fehlheims Trainer Martin Weinbach an das Vorjahr, als sich sein Team im Endspiel dem SV Unter-Flockenbach im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Zum

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2213 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.05.2018