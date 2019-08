VfR Fehlheim will zu Hause nachlegen

Bergstraße.Der Saisonauftakt des VfR Fehlheim in der Fußball-Gruppenliga ist mit dem 3:0-Auswärtssieg in Büttelborn geglückt, nun wollen die „Rasenspieler“ im Heimspiel gegen den SV Münster (heute, 19 Uhr) nachlegen. Sascha Huy hat in der ersten Partie vor eigenem Publikum einen Sieg fest eingeplant, auch wenn er um die Schwere der Aufgabe weiß. „Münster zählt für mich zum Kreis der Favoriten, wir

...