VfR mischt in der nationalen Spitze mit

Fehlheim.Eine erfolgreiche Saison liegt hinter dem Tischtennisnachwuchs des VfR Fehlheim, der mit seinen A-Schülern bis in die nationale Spitze vorstoßen konnte und bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften den dritten Platz erreichte. Ein Ergebnis, von dem im Vorfeld höchstens Optimisten zu träumen wagten, am Ende erwische das Fehlheimer Quartett im Ruhrgebiet jedoch zwei „Sahnetage“ und belohnte sich für starken und leidenschaftlichen Tischtennissport.

Felix Schubert, Jannik Löffler, Marvin Prochazka und Lukas Dingeldein hatten frühzeitig die Reise nach Essen angetreten, um die Atmosphäre der Meisterschaft aufsaugen zu können. Die Gruppenauslosung bescherte dem VfR-Nachwuchs mit DJK Biederitz (Sachsen-Anhalt), Spvgg Essenheim (Rheinland-Pfalz) und MTV Jever (Niedersachsen) drei sportliche Herausforderungen, wobei vor allem die Ostfriesen aus Jever zu den Favoriten auf den Titel zählten.

Den Fehlheimern war die Nervosität vor dem ersten Spiel anzumerken, gleichzeitig ging aber jeder einzelne hochmotiviert an die Platten und wuchs in manchen Spielen über sich hinaus. Gegen Biederitz ging es in jeder Partie eng zu, gegen Ende befand sich das Team aus Sachsen-Anhalt schon vermeintlich auf der Siegerstraße, doch letztlich konnten die Fehlheimer noch ein vielumjubeltes Unentschieden erkämpfen.

Ein Aha-Effekt für den VfR, der nun an sich und seine Fähigkeiten glaubte und in der Begegnung gegen Essenheim von Beginn an dominant auftrat. Zu keinem Zeitpunkt geriet der Sieg in Gefahr, am Ende stand ein klarer 6:3-Erfolg über die Rheinhessen, mit dem man sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinals geschaffen hatte. Zwei gewonnene Doppel waren die Grundlage für den abschließenden 6:4-Überraschungssieg gegen das hochgehandelte Quartett aus Jever, wobei die Youngsters aus Hessen zur Höchstform aufliefen.

Als Gruppensieger traf der VfR-Nachwuchs im Halbfinale auf Hertha BSC Berlin und trotz guter Spiele musste man sich den Hauptstädtern mit 3:6 geschlagen geben. Das Fehlheimer Quartett ließ jedoch keineswegs die Köpfe hängen, war man doch schon weiter als erwartet gekommen, und ging motiviert ins kleine Finale, in dem man erneut auf DJK Biederitz traf. Dieses Spiel wollte man nach dem Unentschieden vom Vortag unbedingt gewinnen und den Sprung aufs Podest schaffen. Dank einer ausgezeichneten kämpferischen Einstellung verließen die Fehlheimer die Platten mit einem knappen, aber verdienten 6:4-Erfolg, der den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften bedeutete.

„Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison für Felix Schubert, Jannik Löffler, Marvin Prochazka und Lukas Dingeldein, die sich kontinuierlich zu steigern wussten. Zudem konnte das Quartett auf Hessenebene die Jugend-Hessenliga als Tabellenerster beenden, wurde Hessischer Mannschaftsmeisterschaft der A-Schüler und holte den Hessenpokal. Das ist neben der Deutschen Meisterschaft der Mädchen im Jahr 2006 der größte Erfolg des Vereins im Jugendbereich und bestärkt uns natürlich in unserer Nachwuchsarbeit“, blickt Fehlheims Vorstandsmitglied Claudio Schubert rundum zufrieden auf das Jahr 2018 zurück. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019