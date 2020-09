VfR mit der passenden Antwort

Fehlheim.Der VfR Fehlheim wurde im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen Hassia Dieburg seiner Favoritenrolle gerecht und landete einen 5:0-Kantersieg. Ein Erfolg, der in jeder Hinsicht verdient war und der noch deutlicher hätte ausfallen können. „Das war heute die passende Antwort der Mannschaft auf die Auftaktniederlage in Groß-Gerau. Die Jungs haben sich in allen Bereichen deutlich gesteigert und

