Video-Training für alle HSG-Teams

Bensheim.Der Zusammenhalt innerhalb der HSG Bensheim/Auerbach ist gut. Das zeigt sich derzeit immer samstags: Dann veranstalten die Handballer ein Online-Work-out für alle Spielerinnen und Spieler, von der E-Jugend bis zur Bundesliga. Trainer, aber auch Erstliga-Spielerinnen der Flames wechseln sich ab und präsentieren ein 45-minütiges Mitmachtraining. „Das kommt richtig gut an und macht viel Spaß“, erklärt Moritz Brandt, Trainer der Bezirksoberliga-Männer.

Darüber hinaus bieten die meisten Mannschaften noch interne Online-Treffen an. Bei der ersten Männermannschaft hat Brandt einen einfachen Trainingsplan seinen Spielern mit auf den Weg gegeben: Sie sollen etwas Laufen gehen und sich mit einem einfachen Athletiktraining fit halten. Zudem trifft man sich einmal pro Woche zum Pflegen des Miteinanders.

„Da geht es nicht ganz so ernst zur Sache. Wir stellen uns gegenseitig Aufgaben, unterhalten uns und haben in erster Linie Spaß“, so Moritz Brandt; hier auf dem Bildschirm; davor der stellvertretende HSG-Vorsitzende Marc Friedrich. tip/Bild: Friedrich

