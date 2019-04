Viele Ausfälle schwächen die Tvgg-Deckung

Lorsch.Auch im dritten Spiel in Folge wurde es nichts mit einem Sieg: Die Bezirksoberliga-Handballer der Tvgg Lorsch unterlagen am Sonntagabend in eigener Halle der MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten mit 30:35 (13:16). Und wie schon bei der 18:22-Klatsche in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Groß-Rohrheim war die dünne Personaldecke mitausschlaggebend. „Uns haben wieder wichtige Spieler gefehlt.

