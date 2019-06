Viele Entscheidungen fast im Minutentakt

Lorsch.Üblicherweise stehen die Kreismeisterschaften bei den Leichtathleten als einer der ersten Wettkämpfe im Saisonplan. So war es auch in diesem Jahr, doch aufgrund des eiskalten und regnerischen Wetters am ersten Mai-Wochenende verlegten die Verantwortlichen die Veranstaltung auf den morgigen Samstag (15.). Dann geht es im Olympia-Waldstadion in Lorsch ab 10 Uhr um Titel und Bestleistungen. Für einige Athleten bietet sich auch eine weitere Chance, die Qualifikationsnormen für Süddeutsche oder Deutsche Meisterschaften zu erfüllen.

Alle Altersklassen von der U 12 (Bestenkämpfe) bis zu den Aktiven ermitteln in Lorsch in jeweils bis zu acht Disziplinen ihre Titelträger. Das Programm ist dicht gepackt, so dass praktisch Entscheidung auf Entscheidung folgt. Unterbrochen werden die Wettkämpfe um 13:30 Uhr, um die erfolgreichsten Nachwuchsathleten des Vorjahres zu ehren. Spannung ist noch einmal am Ende der Veranstaltung garantiert, wenn die Staffeln den Wettkampftag gegen 16.30 Uhr mit ihren Läufen beschließen.

Die Organisatoren vom Leichtathletikclub (LC) Olympia Lorsch freuen sich, am Samstag Athleten, Betreuer und Gäste bei freiem Eintritt im Waldstadion begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist jedenfalls bestens gesorgt. red

