Viele Handicaps für das Schlusslicht

Erbach.Schlusslicht SV Erbach empfängt am Sonntag (18 Uhr) in der Handball-Bezirksoberliga den Tabellenvierten ESG Crumstadt/Goddelau. An vernünftige Trainingseinheiten war in der spielfreien Zeit nur schwer zu denken. Eine geschlossene eigene Mehrzweckhalle (andere Hallen in der Region standen ebenfalls nur selten zur Verfügung) sorgte dafür, dass Übungseinheiten nur eingeschränkt absolviert werden

...

Sie sehen 42% der insgesamt 972 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.02.2018