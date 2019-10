Viele Punkte für die Weltrangliste

In Bilbao tanzten Zettelmaier/Eiermann auf Platz zwei. © Zettelmaier

Bensheim.Das Tanzpaar Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) feierte mit dem zweiten Platz in ihrer Klasse Senioren Latein II beim Weltranglistenturnier im spanischen Bilbao einen weiteren großen Erfolg. Am Start waren 45 Paare aus den USA, Japan und Europa.

Von der Vorrunde an lief es optimal für Zettelmeier/Eiermann. Sie gaben in jedem Tanz Vollgas, zogen dies von Runde zu Runde durch und schließlich mit voller Kreuzchenanzahl ins Finale ein. Dort galt es, die deutsche Fahne hochzuhalten. Mit Rang zwei waren sie dann auch vollauf zufrieden. Weiter geht es für Zettelmeier/Eiermann mit dem Weltranglistenturnier am 1. November in Dresden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.10.2019