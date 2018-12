Viele Spiele zwischen den Jahren

Bergstraße.Nicht nut in Bensheim wird „zwischen den Jahren“ traditionell um die Hallenfußball-Stadtmeistertitel gespielt, sondern auch in Bürstadt, wo nach dem Zusammenschluss zur FSG Riedrode nur noch drei erste Mannschaften um den Wanderpokal wetteifern – und zwar am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 18.30 Uhr in Hin- und Rückspielen. Titelverteidiger ist Eintracht Bürstadt. Zudem gibt es am Samstag ab 13 Uhr noch den Wettbewerb der Alten Herren mit fünf Teams sowie am Samstag ab 17.30 und am Sonntag ab 17 Uhr das Turnier der 1b-Teams, wobei hier Vorjahressieger SV Bobstadt auf VfR und Eintracht Bürstadt II sowie FSG Riedrode II trifft.

Während beim Wintercup-Mehrtagesturnier des VfL Birkenau die Endrunde ansteht (So. ab 16 Uhr), sind beim Eintages-Turnier des SC Olympia Lorsch am heutigen Samstag ab 10 Uhr mit SG Einhausen, Tvgg Lorsch I und II, Olympia Lorsch I und II, VfB Lampertheim II und ISC Fürth sieben Mannschaften in der Halle der Werner-von-Siemens-Schule am Ball. Die besten vier Teams bestreiten ab 16 bis 18.15 Uhr die Endrunde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018