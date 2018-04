Anzeige

Lorsch.Mit einem unguten Gefühl blickt Daniel Brendle, Trainer des Handball-A-Ligisten Tvgg Lorsch, derzeit auf die beiden höheren Ligen. Schien es vor wenigen Wochen noch klar, dass Griesheim aus der Landesliga absteigt und deren zweite Mannschaft daher in der Bezirksoberliga zum Zwangsabsteiger wird, woraus zwei Aufsteiger aus der Bezirksliga A resultieren würden, wird es inzwischen immer enger.

„Das wäre für uns natürlich denkbar schlecht“, sieht Brendle den eigenen Aufstieg als Tabellenzweiter plötzlich wieder in Gefahr. Umso wichtiger ist es für die Klosterstädter, dass sie ihre letzten beiden Rundenspiele gewinnen: zuerst am Samstag (19 Uhr) zu Hause gegen den TSV Pfungstadt II und dann eine Woche später in Eberstadt.

„Wir müssen gewinnen, um unsere theoretische Chance auf die Meisterschaft zu wahren. Aber ich glaube nicht, dass Groß-Rohrheim in zwei Spielen noch drei Punkte abgibt“, so der Tvgg-Trainer, der im Rahmen des letzten Heimspiels am Samstag verabschiedet wird. Der engagierte Coach verlässt die Klosterstädter und wird Jugendkoordinator und -Trainer beim SV Erbach. Gegen Pfungstadts Reserve, die vom ehemaligen russischen Nationalspieler Sergej Rybakov gecoacht wird, muss Brendle auf Jannick Schwöbel (verletzt) und David Wiegand (beruflich verhindert) verzichten. Dafür sollte die Rückraumache Pascal Kärchner, Torbjörn Müller und Christopher Schierk wieder dabei sein. tip